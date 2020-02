Surtourisme : Josette Sicsic et Jean-Pierre Mas en parlent sur France Inter

Elle ne mâche pas ses mots et c'est pour ça qu'on l'adore.



Mercredi 19 février 2020, Josette Sicsic, directrice et rédactrice en chef de Touriscopie et chroniqueuse sur TourMaG.com, était l'invitée de l'émission de France Inter "Le téléphone sonne", pour parler de surtourisme et éclairer les auditeurs de la radio par son analyse sociologique du tourisme et des loisirs.



A ses côtés, Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage et Thomas Daum, professeur de géographie.



Vous pouvez réécouter le podcast de l'émission ci-dessous.