Bilan : Toulouse a fait le plein pour les vacances de la Toussaint

Les Bateaux Toulousains ont enregistré quant à eux 2 500 passagers sur la première semaine des vacances de la Toussaint.



Côté hébergement, les réservations de dernière minute ont boosté les carnets de commandes et selon l’Office du Tourisme les hôtels du centre ville "ont fait le plein".



Selon les données recueillies par l’OT, la clientèle est majoritairement française (en hausse de 17%) et familiale.



La Cité de l'espace n'est pas en reste avec plus de 33 000 visiteurs accueillis pendant ces vacances, soit une croissance de + 9,3% par rapport à 2019.



Le Quai des Savoirs avec son festival Lumières sur le quai a vu sa fréquentation boostée : 22 560 visiteurs l’ont visité, soit presque + 10% versus 2019.



La fréquentation de L’Envol des Pionniers continue de progresser depuis 2 ans, avec 3 100 visiteurs reçus soit + 14,8% comparé à 2019.



De nombreux sites toulousains ont retrouvé un niveau équivalent ou proche de leur fréquentation de 2019 : la Halle de La Machine a ainsi accueilli près de 3 500 visiteurs à dos de Minotaure et plus de 13 600 entrées. Le Muséum a attiré plus de 21 800 visiteurs et le Couvent des Jacobins atteint quant à lui plus de 13 700 visiteurs.