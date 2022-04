Appli mobile TourMaG



Blueground for business veut étendre son offre à 40 000 logements d’ici 2025 L’interview d’Alexandre Devoucoux du Buysson, directeur général France de Blueground

Envoyer à un ami Partager cet article

Blueground, proptech spécialisée dans la location d'appartements meublés haut de gamme, renforce son service "Blueground for Business", pour faire face à la demande croissante de logements par les professionnels.

Rédigé par Caroline Lelievre le Mercredi 13 Avril 2022

TourMaG.com – Présentez-nous Blueground for Business ?







Elle a connu une expansion en 2015 vers Istanbul et Dubaï, puis début 2018 aux Etats-Unis. Une nouvelle levée de fonds a permis un développement en Europe. J’ai alors pris la direction de la filiale française.



Blueground a atteint 140 millions de dollars de revenus pour l'ensemble de ses marchés en 2021. Notre chiffre d’affaires a plus que doublé par rapport à 2019, idem pour notre taille d’inventaire et le nombre de marchés.



Aujourd’hui, Blueground est présent dans 10 pays, 21 métropoles et dispose d’un portefeuille de 7 000 appartements.



TourMaG.com – Que représente votre activité business travel ?



A.D du B. : Blueground for Business répond au créneau entre Airbnb et l’hôtellerie haut de gamme pour de la location de courte durée et pour du long terme, soit le marché classique des agences immobilières. La durée de location varie entre un mois et un an.



Nous nous adressons à toutes les personnes qui souhaitent s’installer dans une ville pour des raisons professionnelles. Nous avons une grande part de clientèle voyage d’affaires. Cela peut aussi être des Français expatriés de retour en France, des étudiants qui cherchent à se loger durant un échange académique. Alexandre Devoucoux du Buysson : Blueground est une entreprise grecque créée en 2013.Elle a connu une expansion en 2015 vers Istanbul et Dubaï, puis début 2018 aux Etats-Unis. Une nouvelle levée de fonds a permis un développement en Europe. J’ai alors pris la direction de la filiale française.Blueground a atteint 140 millions de dollars de revenus pour l'ensemble de ses marchés en 2021. Notre chiffre d’affaires a plus que doublé par rapport à 2019, idem pour notre taille d’inventaire et le nombre de marchés.Aujourd’hui, Blueground est présent dans 10 pays, 21 métropoles et dispose d’un portefeuille de 7 000 appartements.Blueground for Business répond au créneau entre Airbnb et l’hôtellerie haut de gamme pour de la location de courte durée et pour du long terme, soit le marché classique des agences immobilières. La durée de location varie entre un mois et un an.Nous nous adressons à toutes les personnes qui souhaitent s’installer dans une ville pour des raisons professionnelles. Nous avons une grande part de clientèle voyage d’affaires. Cela peut aussi être des Français expatriés de retour en France, des étudiants qui cherchent à se loger durant un échange académique.

Blueground for Business : "855 nouveaux comptes professionnels depuis le début 2022" TourMaG.com – Comment se porte votre activité voyage d’affaires depuis le début de la crise sanitaire ?



A.D du B. : Nous avons été pénalisés sur le court terme. 2019 a été une phase d’hyper croissance sur tous les marchés, stoppée du jour au lendemain.



Il y a une vraie transformation de la demande du monde professionnel. L’entreprise offre des opportunités de



Cette demande a été multipliée par cinq entre 2020 et aujourd’hui et représente une grande partie de notre clientèle.



Le voyage d’affaires « classique » a connu une réelle reprise à l’été 2021. Ce qui nous a permis d’atteindre un taux d’occupation entre 95% et 98% depuis septembre dernier.



Nous avons retrouvé les niveaux de location corporate d’avant covid-19, voire supérieurs. Selon les marchés, elles représentent entre 25 et 30% de notre activité.



855 nouveaux comptes de professionnels utilisant le service Blueground for Business ont été ajoutés depuis le début de l'année 2022.



Ce service représente désormais un tiers du chiffre d'affaires, soit une augmentation de 82 % par rapport à 2020, avec 18 millions de dollars au premier trimestre 2022.



TourMaG.com – Quels sont vos atouts par rapport à la concurrence, tel que Airbnb ?



A.D du B. :



Notre modèle est différent, car la moyenne de la durée de location est de 6 mois. Nous avons également l’intégralité de la gestion et des opérations de l’appartement.



La proposition de valeur est également d’avoir des appartements hauts de gamme, présélectionnés, meublés et designés par nos soins.



Ils sont prêts à vivre. Nous souscrivons en amont aux contrats liés à l’accès à internet, l’électricité, l’assurance habitation… pour que les futurs locataires puissent réserver en ligne et emménager dans les deux jours. Nous avons été pénalisés sur le court terme. 2019 a été une phase d’hyper croissance sur tous les marchés, stoppée du jour au lendemain.Il y a une vraie transformation de la demande du monde professionnel. L’entreprise offre des opportunités de télétravail , qui ont créé une nouvelle génération de digital nomades, de remote workers, en mesure de passer quelques mois par an entre deux ou trois villes.Cette demande a été multipliée par cinq entre 2020 et aujourd’hui et représente une grande partie de notre clientèle.Le voyage d’affaires « classique » a connu une réelle reprise à l’été 2021. Ce qui nous a permis d’atteindre un taux d’occupation entre 95% et 98% depuis septembre dernier.Nous avons retrouvé les niveaux de location corporate d’avant covid-19, voire supérieurs. Selon les marchés, elles représentent entre 25 et 30% de notre activité.855 nouveaux comptes de professionnels utilisant le service Blueground for Business ont été ajoutés depuis le début de l'année 2022.Ce service représente désormais un tiers du chiffre d'affaires, soit une augmentation de 82 % par rapport à 2020, avec 18 millions de dollars au premier trimestre 2022. Airbnb n’est pas un concurrent, mais est un partenaire distributeur. Leur clientèle est historiquement axée sur le segment du loisir et de la courte durée.Notre modèle est différent, car la moyenne de la durée de location est de 6 mois. Nous avons également l’intégralité de la gestion et des opérations de l’appartement.La proposition de valeur est également d’avoir des appartements hauts de gamme, présélectionnés, meublés et designés par nos soins.Ils sont prêts à vivre. Nous souscrivons en amont aux contrats liés à l’accès à internet, l’électricité, l’assurance habitation… pour que les futurs locataires puissent réserver en ligne et emménager dans les deux jours.

"Nous allons ouvrir le marché en Asie, dès cette année avec Hong Kong et Singapour" TourMaG.com – Quelles sont vos ambitions à l’international ?



A.D du B. : Tout d’abord, nous allons ouvrir le marché en



A moyen terme, soit d’ici 2025, Blueground souhaite étendre son offre au sein de 50 des plus grandes métropoles mondiales, en opérant 40 000 appartements. Nos ambitions de croissance pour les 3 prochaines années sont très fortes.



Nous avons investi dans Tabas, proptech brésilienne, qui va opérer et gérer des appartements hauts de gammes à Rio et Sao Paulo.



Nous recrutons massivement, pour passer de 650 à 1000 collaborateurs d’ici fin 2022.



TourMaG.com – Et en France ?



A.D du B. : Nous prévoyons de renforcer notre présence à Paris avec des centaines de nouveaux appartements disponibles à la location d’ici la fin de l’année, en plus des 180 logements déjà proposés.



Une dizaine de recrutements sont prévus d’ici la fin de l’année pour doubler l’équipe de managers à Paris.



Nous avons doublé ou triplé notre inventaire depuis notre lancement à Paris et souhaitons poursuivre sur cette tendance dans la mesure où la demande est très forte aujourd’hui. Tout d’abord, nous allons ouvrir le marché en Asie dès cette année avec Hong Kong et Singapour. C’est un vrai challenge. Malgré le contexte, ces villes restent des marchés prometteurs, des hubs internationaux importants. Notre modèle est suffisamment agile et résilient.A moyen terme, soit d’ici 2025, Blueground souhaite étendre son offre au sein de 50 des plus grandes métropoles mondiales, en opérant 40 000 appartements. Nos ambitions de croissance pour les 3 prochaines années sont très fortes.Nous avons investi dans Tabas, proptech brésilienne, qui va opérer et gérer des appartements hauts de gammes à Rio et Sao Paulo.Nous recrutons massivement, pour passer de 650 à 1000 collaborateurs d’ici fin 2022.Nous prévoyons de renforcer notre présence à Paris avec des centaines de nouveaux appartements disponibles à la location d’ici la fin de l’année, en plus des 180 logements déjà proposés.Une dizaine de recrutements sont prévus d’ici la fin de l’année pour doubler l’équipe de managers à Paris.Nous avons doublé ou triplé notre inventaire depuis notre lancement à Paris et souhaitons poursuivre sur cette tendance dans la mesure où la demande est très forte aujourd’hui.

Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com

Voir tous les articles de Caroline Lelievre



Publié par Caroline Lelievre

Lu 477 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Taux de change : le dollar tutoie les sommets ! En 2021, les dépenses des entreprises liées au télétravail ont explosé