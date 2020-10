Brand USA et Airbnb créent une collection d’expériences en ligne

De New York à Hawaï en passant par Nasheville, les internautes pourront découvrir la gastronomie, la culture et la vie nocturne de lieux mythiques ds Etats-Unis.



Avec des ambassadeurs triés sur le volet, les voyageurs sont invités à redécouvrir des villes via un prisme local.



" C’est un moyen ludique et sûr de mettre en avant ce qui rend le pays unique et d’inviter les voyageurs internationaux à découvrir virtuellement notre culture et nos destinations, " précise le directeur marketing de Brand USA.



Les 5 expériences disponibles : Explorer les récifs cachés d’Hawaï, l’historique bar Crawl LGBT de New York, les cocktails de Nashville et une visite de distillerie, cuisine du sud avec un chef du Mississippi, le slam en Ohio.



Attention, les expériences sont payantes !