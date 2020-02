Brexit easyJet et VisitBritain en campagne contre l'exode des touristes français

Le Brexit est entré en action, mais les acteurs du tourisme ont décidé de passer à l'offensive pour ne pas voir le contingent de Français fondre comme neige sur la Tamise.



Pour mener à bien cette mission, easyJet et VisitBritain ont décidé d'unir leurs forces sur le web, à l'aide d'une nouvelle campagne de promotion.



Du 10 février au 8 mars 2020, que ce soit sur les écrans à l'aide des réseaux sociaux ou sur les panneaux d'affichage, Londres, Bristol, Manchester et Edimbourg défendront les couleurs du tourisme de sa majesté.



La campagne sera déclinée au coeur de 4 métropoles françaises, avec la mise en avant d’une combinaison de destinations britanniques desservies au départ de chaque ville.



Ainsi, les villes de Bristol, Manchester et Edimbourg depuis Paris, Londres, Bristol et Edimbourg depuis Lyon, Londres et Bristol depuis Toulouse, et enfin Londres, Bristol et Manchester au départ de Bordeaux.