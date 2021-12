Broke And Abroad : la start-up rejoint l'accélérateur de Voyage Privé

Les acteurs du tourisme, nous le disons assez régulièrement, n'ont pas tous saisi l'enjeu et l'intérêt d'être présent sur les réseaux sociaux.La start-up Broke And Abroad a bien saisi tout cela.Destinée aux oubliés par les acteurs du tourisme, à savoir les jeunes actifs, les étudiants et les minorités, la plateforme a réussi à constituer une communauté de 120 000 membres.Fort de ce succès, la jeune pousse a été sélectionnée par le programme Les Tremplins, l’accélérateur de start-ups de Voyage Privé.Durant plusieurs mois, les équipes de Broke And Abroad seront mentorées au sein des locaux du géant du voyage, grâce à du coaching personnalisé et des ateliers thématiques (stratégie, business, marketing).En mai 2021, Broke and Abroad a été sélectionné par l'Escalator, un incubateur de start-ups impulsé par Maurice Lévy et ses partenaires (Facebook, Publicis, Microsoft, et Google).