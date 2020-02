Concours My Med : "Ceux qui parlent de greenwashing, nous nous en moquons", D. Philipon (Voyage privé)

Sur la centaine de candidatures espérées, ouvert à toutes les formes de structures administratives aussi bien les PME que les associations, le Club Top 20 fera remonter au printemps prochain 50 initiatives autour de 5 défis.



Ces derniers se veulent les plus larges possibles pour accueillir non seulement des avancées technologiques dans le digital, mais aussi industrielles ou autre bonne idée.



Attention, Voyage Privé n'est pas la seule entreprise du tourisme à être représentée dans le concours.



Ainsi, Corsica linea et Airbus sponsoriseront le défi autour de la limitation de l'impact des activités économiques sur la mer et littoral, quand l'Aéroport de Marseille-Provence sera attentif à la problématique de la sensibilisation de tous les publics sur la protection de nos côtes.



Au-delà du soutien financier, ces entreprises apporteront " leurs expertises techniques, un accompagnement, des territoires d'expérimentation, mais aussi elles les challengeront pour arriver à des solutions les plus solides possibles " souhaite Géraldine Sénémaud, la directrice d'Abylon, l'organisateur du concours.



" Je peux vous assurer que nous allons faire en sorte que les entreprises du TOP 20 s’invertissent auprès des jeunes pousses, il ne faudra pas que le lien soit uniquement financier. " rapporte la responsable d'Abylon.



Alors que le Club Top 20 n'attend pas de retombées, ni ne précise son engagement dans la durée auprès des jeunes pousses qui seront sélectionnées, une chose est sûre, le clap de fin du concours est fixé entre le 3 et le 16 juin 2020 pour la remise des prix.