Brussels Airlines améliore son résultat et limite ses pertes au 1er semestre 2022

Non seulement la grève a fortement impacté nos résultats, mais l'indexation automatique en Belgique a fait grimper nos coûts salariaux de 6% cette année seulement, et de 8% si l'on tient compte de l'indexation de novembre. Le prix toujours très élevé du carburant et l'inflation plus générale, combinés à la forte position du dollar, ont entraîné une augmentation substantielle de nos coûts. L'impact de la grève sur nos finances montre à quel point la paix sociale est cruciale pour notre entreprise. Nous avançons dans la bonne direction sur ce front, en créant un partenariat renouvelé avec nos syndicats

Brussels Airlines a généré 452 M€ au 1er semestre 2022 contre 138 M€ en 2021, soit une progression de 228 % grâce à la reprise des opérations aériennes et à des rendements plus élevés. Les recettes du 1er semestre 2022 ont encore été affectées par une faible demande au début de l'année en raison de la vague Omicron. Plus tard en juin, la compagnie aérienne a dû faire face à quatre jours de perturbations des vols en raison d'une manifestation nationale et d'actions sociales. Si l'on ne tient pas compte des jours de grève, le mois de juin a été positif en termes d'EBIT (résultat avant impôts et taxes), en ligne avec les estimations du plan de restructuration de Brussels Airlines.Les charges opérationnelles ont bondit à 572 M€ contre 290 M€ l'année précédente, en raison de l'augmentation du volume et de la forte hausse des coûts. L'EBIT ajusté de la période correspond à une perte de 89M€ soit une amélioration de 38 % par rapport au premier semestre 2021.», justifie Nina Oewerdieck , Chief Financial Officer, Brussels Airlines