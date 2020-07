C'est officiel : Qatar Airways cloue au sol sa flotte d'Airbus A380

- Manille (neuf vols hebdomadaires)

- Clark (un vol hebdomadaire)

- Cebu (trois vols hebdomadaires)



Cebu est la deuxième plus grande ville des Philippines. Elle est notamment célèbre pour ses plages de sable blanc, ses cascades turquoise et ses sites de plongée de renommée mondiale.



Cebu rejoint Bali, les Maldives et Zanzibar parmi les destinations de vacances les plus prisées tout au long de l'année et desservies par Qatar Airways.



"En raison de l'impact de COVID-19 sur la demande de voyages, la compagnie aérienne a pris la décision d'immobiliser au sol sa flotte d'Airbus A380, car il n'est pas justifiable, d'un point de vue commercial ou environnemental, d'exploiter un avion aussi gros sur le marché actuel.



La flotte de 49 Airbus A350 et 30 Boeing 787 de la compagnie est le choix idéal pour les liaisons long-courriers les plus importantes vers les Amériques, l'Europe et la région Asie-Pacifique."