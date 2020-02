CDG : Air France choisit l’agence Jouin Manku pour son nouveau terminal

Air France a choisi l’agence Jouin Manku du duo de designer Patrick Jouin et Sanjit Manku pour réaliser le futur salon du terminal 2F de Paris-Charles de Gaulle.



Celui-ci sera réservé aux clients Business et Flying Blue Elite Plus de la compagnie.



Ce nouvel espace de 3500 m2, fruit d’une collaboration avec les équipes de Paris Aéroport, "s’inscrira au centre des deux péninsules composant l’architecture du terminal 2F" indique un communiqué de presse.