CDS Groupe : « Garantir aux entreprises la qualité du contenu hôtel » L’éclairage de Nicolas Besse, VP Hotel Procurement

Hôtelier de formation, Nicolas Besse a rejoint CDS Groupe il y a deux ans comme VP Hotel Procurement. A la tête d’un département de 22 personnes, au service des trois marques du groupe, CDS, Corporate Rates Club et Goelett, il a pour mission de garantir la qualité du contenu hôtelier pour les clients entreprises avec comme priorité de privilégier les tarifs négociés.



Garantir la qualité du contenu hôtelier pour les clients entreprises des trois marques de CDS Groupe, c’est la mission des 22 personnes qui composent la division dirigée par Nicolas Besse, VP Hotel Procurement, un ancien d’Accor et de HRS. « Notre mission est de garantir la qualité de notre contenu hôtel auprès de notre clientèle corporate individuelle. On s’assure de la cohérence du contenu statique et dynamique, souligne Nicolas. Les données statiques, dans un premier temps : description des établissements, pertinence des photos, labels, écolabels puis dans un second temps les données dynamiques : les tarifs et les disponibilités ». Le tout avec un « objectif de performance ».



Priorité aux tarifs négociés Deux activités sont au service de cet objectif de qualité. En premier lieu, le travail de relation avec les fournisseurs hôteliers : « Lorsque l’un de nos clients va réserver son voyage et va faire une recherche dans une destination donnée, nous allons rechercher chez différents partenaires la disponibilité des établissements et l’on va rapatrier les tarifs en mettant toujours en avant ceux qui ont été négociés. » Pour accéder aux différents tarifs, CDS « a des relations avec les fournisseurs hôteliers basées sur un modèle économique bénéfiques pour chacuns ». Nous avons des accords de distribution avec les OTA, les agrégateurs et les hôteliers en direct, indépendants ou affilié à des chaînes régionales, européennes et internationales. »

Aider les entreprises à construire leur programme hôtel En parallèle, le travail de sourcing, l’autre activité du département pour assurer la pertinence du contenu : « les entreprises "sous-traitent" de plus en plus la construction de leur programme hôtel, et qu'il soit en phases avec à leurs besoins, city cap et autres composantes. Avec nos outils spécialisés pour faire des demandes de cotation, nous négocions les tarifs pour les entreprises ». Une fois que l'appel d'offres terminé, les tarifs négociés sont réservables pour le voyageur d'affaires ».



« Être force de proposition » Une expertise qui prend tout son sens tant « l'écosystème de la distribution des hôtels pour le voyage d'affaires devient de plus en plus compliqué » avec « une multitude d'intermédiaires qui ont tous une valeur ajoutée dans la chaîne de distribution ». Sans compter « les marques de chaîne qui se multiplient et qui ciblent une clientèle bien précise ». D’où « de plus en plus de demandes de conseils » de la part d'entreprise grandes, moyennes et petites. Par ailleurs, Nicolas Besse met en avant l'expertise et la connaissance de CDS dans l'offre hotellière, qu'elle soit indépendante ou de chaine, pour etre force de proposition lors d’un appel d’offres. « Nous sommes force de proposition » mais, insiste-il, « nous restons agnostiques, la décision finale appartient à l’entreprise ou au voyageur d'affaires ».

Et, ajoute le responsable, « nos Account managers sont aussi là pour seconder les travel managers et les départements achat afin que leur programme hôtel soit respecté ».



