COVID-19 : Cabo Verde Airlines prend des mesures commerciales

En raison de la décision prise par le gouvernement du Cabo Verde de suspendre tous les vols entre l'Italie et le Cap Vert jusqu'au 20 mars 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus (COVID-19), Cabo Verde Airlines a mis en place des mesures commerciales pour protéger tous les passagers avec des vols réservés pour la période mentionnée.



La compagnie propose la possibilité à tous les passagers ayant réservé un voyage au cours de cette période et qui n'ont pas encore commencé leur voyage (soit entre le Cabo Verde / l'Italie / le Cabo Verde et vice versa, ou avec une origine / destination ailleurs sur le réseau CVA via le Cabo Verde), l'alternative de réserver des billets pour des dates après la période de restriction sans aucune pénalité (code de réémission COVID-19), ou le remboursement complet du billet inutilisé ou d'une partie du billet à utiliser s'ils ont déjà commencé le voyage avant cette restriction.