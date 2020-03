COVID-19 : Savoie Mont Blanc estime le manque à gagner à 800 M€

À l’échelle de Savoie Mont Blanc, Domaines skiables de France (DSF) estiment à 6 millions le nombre de journées-skieurs non réalisées, équivalent à une perte de CA de l’ordre de 15 % en moyenne (20 % pour les stations d’altitude).



Une fourchette identique pour l’École du ski français (ESF) qui s’appuie sur plus de 10 000 moniteurs déployés sur les 112 stations de Savoie et Haute-Savoie. Côté équipement, l’Union Sport et Cycle annonce des pertes de 15 % de CA pour les magasins de sports.



Sur la base d’une projection effectuée à partir de l’étude de référence du cabinet Contours (Source : DSF-RAT – SMBT – Etude Contours – hiver 2011/2012) ayant estimé le montant des dépenses effectuées en stations sur une saison, l’Observatoire Savoie Mont Blanc évalue à plus de 800 millions d’euros le manque à gagner sur l’hiver 2019/2020.



L’Observatoire Savoie Mont Blanc accompagnera les professionnels dans la phase cruciale de reprise, en réalisant une enquête de conjoncture mesurant les intentions de départ et un suivi prévisionnel de l’état des réservations. En attendant les destinations jouent la carte de l’entertainment en espérant continuer à faire rêver les internautes à travers les réseaux sociaux notamment.