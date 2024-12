CRUISEPRO, l’agent général de la croisière qui monte sur le marché Français

Crystal Cruises : encore une nouveauté dans le portefeuille de représentation de CRUISEPRO avec cette compagnie ultra-luxe et ses 2 navires. Découvrez la différence Crystal qui en fait l’un des gardiens de l'excellence sur l'océan. Dînez dans le seul restaurant en mer dirigé par le chef primé Nobu Matsuhisa. Détendez-vous avec un service de majordome dans chaque cabine et suite. Crystal dispose d’un des plus grands espaces par passager de l’industrie et de l'un des plus grands nombres de membres d'équipage par passager, autant de gages d’une expérience des plus luxueuses. Un choix : le Tour du Monde de Los Angeles à Rome, départ Janvier 2026, 27 pays visités, 71 destinations, pour 135 nuits à bord d’une croisière inoubliable.Mais CRUISEPRO ce n’est pas qu’un portefeuille de compagnie de croisières. Sur le marché Français, l’équipe CRUISEPRO est formée par une équipe de 10 personnes entièrement dédiée à aider les agences de voyages à augmenter leurs ventes sur les marques représentées. « Il existe un vrai besoin, la croisière reste encore assez méconnue et beaucoup d’agences de voyages ont besoin de partenaires comme CRUISEPRO pour les accompagner dans le process de formation, recommandation et de réservation. » souligne Emmanuel Joly.A cet égard le site cruisepro.fr offre un seul point d’entrée et de réservation pour les agences de voyages, supporté par la meilleure technologie, des prix en ligne, une équipe d’experts, et un call center francophone ouvert du lundi au dimanche. « Les agences peuvent consulter les produits, se connecter avec leurs propres identifiants, poser des options, et bien sûr contacter notre équipe pour toute question sur les croisières de leurs clients. Nous venons aussi d’ajouter de nouvelles fonctionnalités qui permettent de personnaliser CRUISEPRO et ses devis avec le logo de l’agence de voyages. Les agences ont aussi accès à leurs historiques, leurs paiements et à tous leurs contrats sous l’Espace Agent» souligne Emmanuel Joly.