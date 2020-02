CWT : Erica Antony devient chef de produit

Dans les bureaux de CWT, il ne doit pas passer une semaine, sans qu'une nouvelle tête fasse son apparition.



Sept jours après Laura Watterson, c'est à Erica Antony de poser ses dossiers dans la direction de la plateforme, en tant que nouvelle chef de produit.



" Erica vient compléter, de manière opportune et prometteuse, l’équipe de CWT, apportant avec elle une expérience réussie dans la compréhension des besoins des clients et sa passion pour la mise en place de solutions innovantes ", a déclaré Patrick Andersen.



" Dans ce nouveau rôle dédié et en se concentrant sur le « E » (salariés, ndr) de notre approche B2B4E, Erica utilisera ses compétences, son énergie et ses capacités de motivation pour fournir un flux de nouveaux produits répondant parfaitement aux demandes croissantes de nos clients ".



Après plus de 15 ans d'expérience, en matière de gestion des produits et dans la direction, Erica Anony aura en charge de mener la stratégie des produits et offres, centrés sur le client CWT.



Elle est titulaire d‘un Bachelor en mathématiques et en informatique de l‘Université du Wisconsin La Crosse et est une ancienne élève du programme de développement du leadership de la Harvard Business School.