Canicule en Grèce : quelle est la situation pour les touristes ?

La Grèce est frappée par la première canicule de 2024.Le pays est en proie à de. Les journées du mercredi 12 et jeudi 13 juin seront probablement les plus chaudes, avec des pics de températures attendus.Le Ministère de la Culture grec cité par la presse locale, a ainsi annoncé que le site archéologique de l'Acropole à Athènes restera ferméLes visiteurs en possession de billets délivrés pour cette tranche horaires (entre 12h00 et 17h00) pourront visiter le site archéologique après sa réouverture à 17h00 et entre 17h00 et 20h00.