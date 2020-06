Caraïbes, Espagne : les hôtels RIU rouvrent leurs portes

Le groupe RIU est prêt pour la saison estivale, avec la réouverture de 54 hôtels dans 16 pays* après la mise à l’arrêt du tourisme causée par le COVID-19.



La chaîne espagnole reprend ainsi ses activités dans 16 de ses 19 destinations, notamment dans les Caraïbes (Riu Palace Bavaro en République dominicaine, Riu Palace Paradise Island aux Bahamas, Riu Palace Aruba, à Aruba et Riu Dunamar à Costa Mujeres, au Mexique).



En Espagne, 20 hôtels ont déjà rouvert leurs portes. Les derniers hôtels qui ont annoncé leur réouverture sont le Riu Vistamar, le 3 juillet, et le Riu Palace Oasis, le 10 juillet, à Gran Canarie ; et à Majorque, le Riu Playa Park et le Riu Festival, ouvriront le 12 et le 19 juillet.



Ils seront suivis, pendant la première quinzaine de juillet, par ceux de Madère, du Sri Lanka, de Maurice et du Maroc. En Algarve, au Portugal, les touristes ont déjà commencé à profiter du Riu Guarana, suivi, le 4 juillet, du Riu Palace Madeira.



Tous les établissements fonctionneront selon des protocoles de santé et de sécurité définis dans le Manuel RIU des hôtels Post-COVID.





* (Espagne, Allemagne, Costa Rica, Mexique, États-Unis, Bulgarie, Portugal, Irlande, Jamaïque, Maurice, Aruba, République dominicaine, Bahamas, Maroc, Zanzibar et Sri Lanka).