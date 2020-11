Nouveaux services, check-in en ligne : RIU dévoile sa nouvelle application

La chaîne RIU Hotels & Resorts annonce le lancement de sa nouvelle application, qui " accompagne le client sur la totalité du cycle de ses vacances, de la réservation au séjour à l’hôtel ", indique le groupe dans un communiqué.



L'appli donne également un accès direct à tous les avantages du programme de fidélité Riu Class.



Parmi les autres nouveautés de cet outil, le check-in en ligne facilite l’entrée du client à l’hôtel.



L’hôte a aussi la possibilité de gérer de nombreux services durant son séjour, directement sur son appareil, comme demander une serviette propre, consulter les horaires des restaurants et réserver une table ou bien connaître les horaires des activités et des animations (voir vidéo ci-dessus).



De plus, " afin d’optimiser le flux d’information entre le client et l’hôtel, une application interne a été créée pour connecter directement le client au personnel de l’hôtel et faciliter ainsi la communication. Grâce à cette application, le client envoie directement sa demande sur le système, qui la transmet à la personne chargée de s’en occuper ", précise RIU.