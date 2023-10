La chevauchée fantastique des hôtels RIU

"Notre premier atout, reprend Peter Hahn, c'est un service exemplaire par un personnel dévoué, c'est d'ailleurs ce qui vient en premier dans les enquêtes de satisfaction de la clientèle. Le deuxième atout, c'est la gastronomie".



Pour autant, RIU Hotels & Resorts ne vit pas à l'écart des grands mouvements qui bousculent le monde de l'hôtellerie. Ainsi, le Groupe a-t-il entendu la demande croissante de "bien-être" de la clientèle et introduit des Spa by Renova dans presque tous ses hôtels.



Ainsi, le groupe familial espagnol a-t-il bien saisi que le développement durable, dans toutes ses composantes - environnementale et sociale -, devenait une donnée incontournable à afficher. Ainsi, en avril dernier, a-t-il réaffirmé, en lien avec les autorités locales, "son engagement envers la communauté locale et la biodiversité du Cap-Vert ", à travers deux accords, "les premières initiatives publiques-privées de l’île de Sal" .



Le premier projet a débouché sur l'inauguration, le 20 avril 2023, d'un dispensaire solidaire de santé infantile qui devrait prodiguer des soins à environ 10 000 enfants. Le second projet concerne la protection et la restauration de la biodiversité de la zone naturelle de Ponta Sinó, l’une des quatre réserves naturelles de l’île de Sal où les tortues viennent pondre et où s'abritent de nombreux oiseaux migrateurs.



Rien d'étonnant à cela. Dans son rapport annuel 2022, la chaîne hôtelière espagnole se fixait "un nouveau cap culturel basé sur la notion de développement durable pondéré" , avec des objectifs "ambitieux mais réalistes" .



A la clé de cette stratégie de RSE, la consolidation des partenariats de la chaîne avec les différentes destinations où elle opère, afin " de renforcer ses relations et son impact positif sur les communautés locales et leur environnement ".



En 2022, RIU a investi 2,26 millions d'euros dans 71 projets dont l'enfance reste la principale bénéficiaire. Comme le montrent les deux projets sur l'île de Sal évoqués ci-dessus, l'effort se poursuit en 2023.