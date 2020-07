Carburant SAF : Air Transat s'engage dans la production de kérosène à partir de CO2

Le Consortium SAF+ est en train de finaliser la fabrication d'une usine pilote dans l’Est de Montréal pour fabriquer du kérosène à partir de dioxyde de carbone (CO2). Le procédé́ consiste à capturer le CO2 produit par les grands émetteurs industriels et à le convertir en carburant synthétique pour avions d'affaires en utilisant un procédé́ appelé́ Fisher Tropsch (FT). On estime que le kérosène SAF+ aura une empreinte carbone 80 % inferieure à celle du kérosène classique.



« Capturer le CO2 qui aurait autrement été libéré́ dans l'atmosphère et lui donner une seconde utilisation fait sen s », déclare Keith Lawless, directeur principal, Environnement, SEQE et projets stratégiques chez Air Transat. « N on seulement vous réduisez votre empreinte, mais vous obtenez également une réduction substantielle des GES, ce qui aide le Québec et le Canada à atteindre leurs objectifs en matière de changement climatique ».



« La demande de SAF dans le secteur de l'aviation va presque doubler chaque année pendant les 30 prochaines années. Ainsi, des solutions telles que la production de SAF à Montréal placeront le Québec sur la carte du monde tout en fournissant de bons emplois pour l'avenir », déclare Alexandru Iordan, directeur technique de SAF + Consortium.