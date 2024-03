Carine Bentz : "Nous sommes passés de 2 à 6 agences fin 2023" 🔑

Voyages Bentz est une entreprise familiale que je dirige avec mon frère. Elle a été créée par mon arrière-grand-père après-guerre. A l’époque, il s’agissait d’une activité de taxis et d’ambulances.Mes parents l’ont rachetée en 1980. Les Transport Bentz comptait alors une activité autocars et taxis. En 1984, ils ont fait l’acquisition d’une autre société d’autocars à Phalsbourg (Moselle), où ils se sont installés.Ils possédaient une agence de voyages qu’ils ont fermé en 1990 suite à la réglementation entre la séparation des transporteurs et des agences. Ils avaient une vingtaine de véhicules quand Régis, mon frère, a rejoint l’entreprise en 2008, puis moi, l’année suivante.A partir de ce moment-là, nous avons doublé la capacité par le biais d’appels d’offres dans le transport scolaire en Moselle et Bas-Rhin et redéveloppé toute la partie commerciale et tourisme en réouvrant l’agence de voyages de Phalsbourg, en 2013.En 2015, suite à la loi Macron , nous avons été la première entreprise signataire d’un partenariat avec. Nous avons toujours une ligne qui transite par l’Allemagne et la France.L’année suivante, en 2016, nous avons racheté les ambulances Taxis Jacky, à Dieuze, (Moselle) qui proposait du transport en autocar, en tourisme et en scolaire et également du sanitaire : ambulance taxi et Véhicule sanitaire léger (VSL).