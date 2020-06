Caring Attitude : la charte d’engagement du tourisme parisien parcours client pour rassurer les visiteurs

L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris a lancé « Caring attitude », sa charte d’engagement destinée aux professionnels du tourisme parisien. Objectif : s’engager sur un accueil des visiteurs autour de valeurs communes et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Près de 100 acteurs du tourisme de la capitale sont déjà signataires.

L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris a travaillé en collaboration avec les acteurs du tourisme parisien et la Ville de Paris pour préparer la reprise de l’activité touristique dans la capitale.



Grâce à ce travail collectif, l’OTCP lance la Charte « Caring Attitude », qui demande aux établissements et partenaires qui la signeront de respecter 7 engagements, comme la mise en place des mesures sanitaires, la formation des employés à ces mesures ou encore d’adapter les services afin de respecter la distanciation physique.



Grâce à la collaboration de partenaires déjà impliqués, les visiteurs pourront préparer leur séjour à Paris en toute confiance.



Les acteurs du transport par exemple, comme Air France, Paris Aéroport ou encore la SNCF, ont pris des mesures exceptionnelles afin de renforcer la sécurité et l’hygiène.



Pour les déplacements quotidiens, le réseau RATP (bus, Tramway, métro, RER,) a déployé un dispositif rigoureux dans le but de maintenir un niveau de service suffisant et permettre de se déplacer dans Paris, dans le respect de la distanciation physique requise, tout comme les compagnies de taxis qui encouragent le port du masque.



Les établissements parisiens, comme les hôtels, les commerces de proximité ou encore les sites culturels, réorganisent leurs espaces et leurs services, tout en privilégiant des conditions d’annulations et de réservations flexibles.



Arrivée à l’aéroport, déplacements pour se rendre dans Paris intra-muros, en passant par les activités, un parcours client a été établi en complément de la charte pour rassurer les visiteurs.







