Celebrity Cruises lance l’assemblage de Celebrity Xcel

Ce jour ne marque pas seulement le début de l’assemblage, il pose les fondations sur lesquelles se construiront d’innombrables souvenirs

Chaque nouveau paquebot représente aussi une opportunité pour notre groupe de progresser vers notre objectif de neutralité carbone et des croisières à zéro émission ‘net zéro’. Celebrity Xcel sera ainsi notre premier navire pouvant fonctionner au méthanol, c’est un progrès pour notre transition vers l’énergie de demain

Nous sommes impatients de lancer Celebrity Xcel et de faire découvrir à ses passagers nombre d’expériences inédites. Elles sont à l’image du nom de ce nouveau navire et à notre devise ‘Nothing Comes Close’, parce que rien ne peut être comparé à une croisière Celebrity

Nous sommes ravis du partenariat que nous avons construit avec les équipes des Chantiers de l’Atlantique et nous les remercions pour leur savoir-faire qui permet aux navires de la série Edge d’être toujours plus innovants

La série Edge est le fruit d’une étroite collaboration entre les équipes de Celebrity Cruises et celles des Chantiers de l’Atlantique

Nous nous faisons mutuellement confiance et travaillons de concert pour offrir une expérience unique et respectueuse de l’environnement aux passagers

Prévu pour prendre la mer à l'automne 2025, le Celebrity Xcel offrira à ses passagers tout, ainsi que de nouvelles expériences inédites.Lors de la cérémonie, Jason Liberty, président-directeur général de Royal Caribbean Group (société mère de Celebrity Cruises), Laura Hodges Bethge, présidente de Celebrity Cruises, et Laurent Castaing, directeur général des Chantiers de l'Atlantique, ont assisté à. Le portique a soulevé le bloc 106, pesant 739 tonnes.Conformément à la tradition, les dirigeants de la compagnie et du chantier naval ont placé dessur cette première pièce d'acier pour porter chance au navire pendant sa construction et lors de ses navigations. En clin d'œil à une autre innovation industrielle majeure et pour souligner l'excellence des navires de la série Edge, le», a commenté Jason Liberty , le. «».», précise. «. »», a ajouté. «. »