Cet été, découvrez une nouvelle façon de voyager

Les amoureux du voyage ont ce point en commun : ils sont avides de découvertes et sont sans cesse en quête d’expériences des plus sensationnelles. Mais il existe une façon de voyager qui s’approche au plus près des rêves de ces passionnés, la croisière, qui permet d’expérimenter en un seul séjour une multitude de destinations, et de saisir chaque jour l’âme d’un nouveau lieu, d’ouvrir chaque matin ses rideaux devant un nouveau panorama, et de rentrer chez soi avec toujours plus d’images et de souvenirs dans la tête. Et surtout, avec l’irrésistible envie de repartir de nouveau.

Rédigé par Costa Croisières le Lundi 17 Avril 2023

Entre farniente en Crète et exploration des fjords les plus célèbres de la planète en Norvège, tous vos rêves d’évasion en contrées lointaines sont possibles en croisière. Dès les beaux jours, la compagnie italienne Costa sillonnera l’Europe à la découverte de la véritable âme de chaque lieu.



Avec une flotte entièrement rénovée dans l’esprit des plus belles stations balnéaires, Costa propose des prestations de qualité à bord de ses navires, authentique hommage à l’hospitalité et la convivialité à l’italienne. Commencez chaque soir l’exploration des destinations du lendemain à table, avec les « plats destination », une recette incluse dans le prix, et créée par l’un des trois chefs de renommée internationale Hélène Darroze, Angel Leon et Bruno Barbieri, qui interprète la tradition et les saveurs du lieu que vous découvrirez le prochain jour. Un véritable voyage dans le voyage ! Ces chefs ont également orchestré la carte du nouveau restaurant, l’Archipelago, qui vous permet de vivre une expérience culinaire exceptionnelle. En matière de divertissement, l’extravagance italienne s’exprime dans les spectacles et activités proposés. Un vaste programme de shows et d’activités pour toute la famille vous fera vibrer tout au long de votre croisière : musiciens, acrobates, magiciens ou encore mimes ! Et puis, quoi de mieux qu’un soin au spa après une randonnée au cœur de Fuerteventura ou après s’être aventuré sur les ruelles de Bergen ? Fermez les yeux, déconnectez et évadez-vous.



Costa Croisières fera la part belle à l’Europe cet été avec des itinéraires déroutants et des plus variés. Les plages incontournables de la Méditerranée occidentale, l’histoire et la civilisation de la Méditerranée orientale, ou les décors féériques de l’Europe du Nord, il y en a pour tous les goûts. Six navires, dont les Costa Toscana et Costa Smeralda, navires de nouvelle génération, seront positionnés en Méditerranée, et trois navigueront en Europe du Nord. Que vous n’ayez que quelques jours ou deux semaines, le coup de cœur est assuré. Endormez-vous au son des vagues à Ténérife et réveillez-vous avec les odeurs du marché des Lavradores à Madère. Que l’exploration commence !



Embarquement immédiat pour une croisière colorée et gorgée de soleil Ambiance conviviale, douceur de vivre et palette de couleurs explosives, le Costa Toscana explorera les ports mythiques de la Méditerranée occidentale pour une expérience intense et saisissante. Depuis la cité phocéenne, celui-ci mettra le cap sur l’Espagne pour visiter Barcelone, puis sur l’Italie avec d’impressionnantes escales à Cagliari en Sardaigne, à Naples et à Rome avant de faire une escale historique très attendue à Gênes, véritable bijou italien.



Perdez-vous dans les ruelles typiques de Naples, découvrez les secrets de la capitale italienne, dégustez une savoureuse paëlla à Barcelone et relaxez-vous sur les séduisantes plages de Sardaigne. Vous aurez les clés en mains pour profiter de vacances ensoleillées et réussies !



Cap sur les îles sauvages des Canaries et de Madère Entre océan à perte de vue et volcan majestueux, l’itinéraire du Costa Fortuna ne pourra que vous séduire ! Au départ de Marseille, il permet de partir explorer Savone, Rome, Malaga, les époustouflantes îles des Canaries avec la visite de Fuerteventura, Las Palmas, Tenerife et l’île de Madère (Portugal). Les secrets de ces joyaux encore méconnus vous y seront livrés.



Réveillez l’aventurier qui sommeille en vous ! De la nature intacte du Parque Doramas à l’imposant volcan inactif Bandama, ces paysages extraordinaires vous feront vivre des expériences riches en émotions. Risquez-vous aux traditions madériennes en descendant la montagne à bord de cestinhos en rotin et en dégustant le fameux vin local.



Grands frissons dans les mers du Nord Pour les vrais explorateurs, Costa propose de passer l’été en Europe du Nord en offrant des itinéraires à couper le souffle. Avec ses impétueuses chutes d’eau et ses montagnes majestueuses, vous serez plongés dans une nature sauvage et préservée. Depuis Kiel en Allemagne, le Costa Firenze vous embarque à la découverte de la culture nordique en visitant Copenhague, Hellesylt, les magiques fjords de Geiranger, le petit village de pêcheur de Måløy, et Stavanger, véritable perle de la Norvège.



Les escales, plus longues, vous permettront de vivre un véritable conte de fées. Balade en kayak au cœur de la nature dans les fjords norvégiens, patrimoine de l’UNESCO, visite du village pittoresque de Stavanger ou encore, randonnée pour admirer le spectaculaire glacier de Briksdal, vous serez impressionnés par la magie des panoramas grandioses et la culture d’Europe du Nord.



Toute la beauté de l’Arctique en une seule croisière De l’Islande au Groenland, la compagnie italienne propose une croisière insolite à la découverte de la richesse et de la somptuosité de l’Arctique. Le Costa Favolosa partira d’Amsterdam et mettra le cap sur l’Islande pour cinq jours et visitera Seydhisfjord, Akureyri, Isafjord et Grundarfjordur. C’est ensuite le Groenland qu’explorera le navire : passage du Prince Christian, deux jours à Qaqortoq ainsi que deux jours à Nuuk et à Reykjavik. Après une escale enchantée en Écosse à Kirkwall, le Costa Favolosa fera escale à Bremerhaven (Allemagne) avant de regagner Amsterdam.



Baleines, volcans, chutes d’eau majestueuses, fjords uniques, les richesses de l’Arctique s’offriront à vous. Cette croisière promet des paysages lunaires et des expériences hors-normes. En Islande, contemplez Godafoss, la « cascade des Dieux » empreinte de mythes et de légendes ou encore le fabuleux Eyjafjorour, plus grand fjord du pays ; au Groenland, imprégnez-vous de la culture inuite à Nuuk. Ensuite, les récits légendaires sur le monstre du Loch Ness vous enchanteront lors d’un parcours mythique.



Alors qu’attendez-vous pour partir à l’aventure et découvrir une nouvelle façon de voyager ?



Pour en savoir plus : Découvrez tous les itinéraires, les plans du navire, et effectuez vos réservations et demandes de devis groupes sur www.costaextra.fr

