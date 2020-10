Chambéry, Les Bauges : les sports d'hiver en version city break

TourMaG.com - Dans quel état d’esprit êtes-vous à la veille de la saison hiver ?



Jonathan Pérrénès : La destination Chambéry Alpes, avec son cœur de ville et ses stations ont un réel potentiel pour la saison d’hiver surtout en cette période de difficultés sanitaires.



Chambéry est une ville de taille moyenne, avec de belles boutiques de créateurs, des expositions, des offres culturelles (si cela est maintenu), un centre historique et architectural riche.



La proximité des Bauges à 30mn permet un mix urbain et nature qui séduit la clientèle, et nous espérons que certaines personnes de la région viendront vivre chez nous ce que l’on appelle le staycation, une expérience inoubliable près de chez soi.



TourMaG.com - On sait que les clientèles étrangères seront absentes, est ce une part importante de votre fréquentation, et si oui avez-vous mis des opérations spécifiques pour compenser cette absence ?



Jonathan Pérrénès : Nous avons misé sur une clientèle française et très régionale, avec les couvres feux, je pense que la clientèle de Lyon et Genève va chercher à quitter les villes et se réfugier en montagne à proximité.



Par ailleurs notre situation géographique ainsi que l’accès en TGV devrait nous permettre de compenser facilement la perte de la clientèle étrangère.



Il est indispensable pour de nombreux citadins de s’évader, d’oublier les contraintes des villes, il y a donc des chances que l’affluence soit importante sur des stations familiales et la moyenne montagne à l’image de ce que nous avons vécu cet été.