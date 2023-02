Charles Duncan nommé Président de Norse Atlantic Airways

Je suis très heureux d'accueillir Charles Duncan au sein de Norse Atlantic Airways. Sa grande expérience dans le secteur renforcera notre équipe de Direction, notamment en cette période charnière où nous préparons notre programme de l'été 2023 et envisageons déjà l'hiver 2023 et au-delà. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec Charles sur les sujets stratégiques majeurs de rentabilité d'ici la fin de l'année en poursuivant la construction d'un réseau et d'une structure organisationnelle robustes.

Norse Atlantic Airways vient de créer un nouveau poste, celui de Président. C'est Charles Duncan qui vient d'y être nommé.Sa mission : se concentrer sur les principaux domaines de l'entreprise, notamment les ventes, les opérations, le réseau et la gestion du personnel.La compagnie lancera un vol direct quotidien annuel entre Paris-CDG et New York-JFK, le 26 mars prochainBjorn Tore Larsen, PDG de Norse Atlantic Airways, a déclaré : «