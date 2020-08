Charles de Gaulle : Air France met en place 3 vols quotidiens vers les Antilles françaises

liaisons en complément de celles d'Orly - vols seront assurés en Boeing 777 - cabines Business, Premium Economy et Economy

A compter du 21 décembre 2020 et pour le reste de la saison hiver, la compagnie reliera Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Fort-de-France (Martinique) à Paris-Charles de Gaulle, en complément de l’offre au départ de Paris-Orly. Au total, jusqu’à trois vols seront assurés chaque jour entre Paris et chacune des deux îles.

Rédigé par La Rédaction le Samedi 29 Août 2020

Lu 145 fois