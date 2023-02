ChatGPT : "Une nouvelle façon de rechercher des informations" selon Emilie Dumont (Digitrips)

Un peu comme lorsque les moteurs de recherche sont apparus, quiconque contrôle l'accès aux autoroutes de l'information que ChatGPT et ses concurrents vont créer sera en mesure de les monétiser.



Une toute nouvelle industrie verra le jour, dont le but sera d'aider les gens à jouer avec les algorithmes afin de s'assurer que leurs marques ne perdent pas de terrain de manière organique - très similaire à l'optimisation des moteurs de recherche. Elle pourrait s'appeler "optimisation ChatGPT" pour lui donner un nom,

Les technologies d'apprentissage automatique et l'IA seront en mesure d'offrir des recommandations de voyage personnalisées en fonction du profil, de l'historique et des préférences du voyageur.



Par conséquent, cela pourrait également avoir un impact sur la demande de voyages et l'augmenter, car davantage de personnes pourraient être disposées à voyager plus souvent,

Au lieu de faire des recherches sur un moteur de recherche comme Google, les internautes iront sans doute chercher les réponses à leurs questions auprès de cet agent conversationnel. Une étude de Rand Fishkin publiée en 2022 et faite à partir de 5,1 trillions de recherches Google en 2020 révèleLa conclusion de cette enquête est donc que les internautes utilisent le moteur de recherche en posant des questions et n'ont pas nécessairement besoin de cliquer sur un lien." analyse James Jin, le directeur technique de DidaTravel.Au-delà même de la façon dont les voyageurs recherchent des informations pour un séjour, l'intelligence artificielle pourra à terme concurrencer les guides ou autres sites comme TripAdvisor.Du moins, pour Oana Savu, la technologie se développe de plus en plus vite, notamment autour du langage naturel." conclut la directrice de la stratégie chez Dohop.Reste à cette technologie de gommer ses nombreux défauts et problèmes, mais aussi à s'imposer comme ont pu le faire les réseaux sociaux et Google.