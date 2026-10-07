Châteaux de la Loire : sept lieux féeriques pour vivre Noël

"Noël au Pays des Châteaux" réunira cette année les châteaux d’Amboise, d’Azay-le-Rideau, de Chenonceau, de Chinon, de Langeais, de Loches et de Villandry.
Pour cette édition anniversaire, chaque site proposera une mise en scène spécifique, avec notamment des décors végétaux, des illuminations, des installations musicales ou encore des évocations de contes et de traditions de Noël.
Pour cette édition anniversaire, chaque site proposera une mise en scène spécifique, avec notamment des décors végétaux, des illuminations, des installations musicales ou encore des évocations de contes et de traditions de Noël.
Sept châteaux, sept ambiances de Noël
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À Villandry, la thématique "Noël, la nature s’invite au château" mettra en avant les décorations végétales et les traditions de Noël.
Azay-le-Rideau proposera "Noël à la table des châteaux", autour des arts de la table et de la gastronomie.
À Chenonceau, "Noël sans frontière" s’intéressera aux traditions de Noël dans différents pays.
Chinon misera sur "Noël au pays des fées", Amboise sur "Noël royal avec les animaux", Langeais sur "Noël musical et féérique" et Loches sur "La Belle et la Bête".
Plusieurs sites proposeront également des nocturnes, les 5, 11, 12, 19, 23, 26 et 29 décembre, selon les châteaux.
A lire : Cher : itinéraire de Chenonceau à Mennetou-sur-Cher
Pour marquer les 10 ans de l’événement, un "Pass Noël au Pays des Châteaux" permettra par ailleurs de bénéficier de tarifs avantageux à partir de trois entrées.
Le pass sera valable pendant toute la durée de l’événement.
Azay-le-Rideau proposera "Noël à la table des châteaux", autour des arts de la table et de la gastronomie.
À Chenonceau, "Noël sans frontière" s’intéressera aux traditions de Noël dans différents pays.
Chinon misera sur "Noël au pays des fées", Amboise sur "Noël royal avec les animaux", Langeais sur "Noël musical et féérique" et Loches sur "La Belle et la Bête".
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