Châteaux de la Loire : sept lieux féeriques pour vivre Noël

Noël sans frontière

Noël au pays des fées

Noël royal avec les animaux

Noël musical et féérique

La Belle et la Bête

Pass Noël au Pays des Châteaux

À Chenonceau, "" s’intéressera aux traditions de Noël dans différents pays.Chinon misera sur "", Amboise sur "", Langeais sur "" et Loches sur "".Pour marquer les 10 ans de l’événement, un "" permettra par ailleurs de bénéficier de tarifs avantageux à partir de trois entrées.Le pass sera valable pendant toute la durée de l’événement.