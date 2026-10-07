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Châteaux de la Loire : sept lieux féeriques pour vivre Noël

"Noël au Pays des Châteaux" se tiendra du 28 novembre au 3 janvier


La 10e édition de "Noël au Pays des Châteaux" se déroulera du 28 novembre 2026 au 3 janvier 2027 en Touraine. Sept châteaux participeront à l’événement, avec des décors, animations et visites nocturnes autour de thématiques de Noël différentes.


Rédigé par le Vendredi 9 Octobre 2026 à 09:10

Forteresse Royale de Chinon. Photo : adttouraine-coutand
Forteresse Royale de Chinon. Photo : adttouraine-coutand
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"Noël au Pays des Châteaux" réunira cette année les châteaux d’Amboise, d’Azay-le-Rideau, de Chenonceau, de Chinon, de Langeais, de Loches et de Villandry.

Pour cette édition anniversaire, chaque site proposera une mise en scène spécifique, avec notamment des décors végétaux, des illuminations, des installations musicales ou encore des évocations de contes et de traditions de Noël.

Sept châteaux, sept ambiances de Noël

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À Villandry, la thématique "Noël, la nature s’invite au château" mettra en avant les décorations végétales et les traditions de Noël.

Azay-le-Rideau proposera "Noël à la table des châteaux", autour des arts de la table et de la gastronomie.

À Chenonceau, "Noël sans frontière" s’intéressera aux traditions de Noël dans différents pays.

Chinon misera sur "Noël au pays des fées", Amboise sur "Noël royal avec les animaux", Langeais sur "Noël musical et féérique" et Loches sur "La Belle et la Bête".

Plusieurs sites proposeront également des nocturnes, les 5, 11, 12, 19, 23, 26 et 29 décembre, selon les châteaux.

A lire : Cher : itinéraire de Chenonceau à Mennetou-sur-Cher

Pour marquer les 10 ans de l’événement, un "Pass Noël au Pays des Châteaux" permettra par ailleurs de bénéficier de tarifs avantageux à partir de trois entrées.

Le pass sera valable pendant toute la durée de l’événement.

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Tags : touraine
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