Chilowé, le premier média et guide de la micro-aventure en France, mais pas que !

En attendant que ce désir utopique se réalise, notre pays fait face à une guerre marketing de ses territoires et navigue à vue pour l'été 2020, entre contraintes sanitaires fortes et réouverture partielle des frontières.



Un flou qui a inspiré l'équipe du vulgarisateur de la micro-aventure.



Après être devenu le média de référence, le créateur d'activité et d'un festival, petit à petit Chilowé pourrait prendre la voie d'une agence de voyages, mais attention ce ne sera pas sous le terme classique.



Pendant le confinement, la communauté a phosphoré et après de nombreuses questions, prochainement une commercialisation de micro-aventures, labellisées par le staff qui doublera en 2021, verra bientôt le jour.



Une annonce sera faite durant le festival.



" Suite à ce lancement, nous nous poserons différentes questions qui nous amèneront très probablement à prendre une licence d'agent de voyages à terme, " prophétise le responsable.



Avec l'optique de packager une offre autour de la micro-aventure, en attendant de prendre ce virage, l'équipe se tient à disposition des professionnels pour élaborer soit des produits soit les commercialiser.



" Nous avons été déjà approchés par des TO et des agences, nous sommes à l'écoute de leurs problématiques même si nous sommes assez sceptiques par une ré-intermédiation au niveau franco-français. "



Et pourtant, la question se pose actuellement et devra être durablement étudiée, car le tourisme de proximité n'est autre que l'avenir de notre industrie.



Face aux enjeux majeurs du réchauffement climatique, les voyages lointains seront nettement moins fréquents, les consommateurs privilégieront alors l'aventure en bas de chez eux.



Pour Chilowé, cette révolution ne se fera pas à la fin du siècle, elle est palpable dès maintenant.



" La nouvelle génération n'a pas grandi avec l'imaginaire de Nicolas Hulot et Cousteau, mais ils ont grandi avec des plages pleines de plastiques en Asie, la pollution autour des gratte-ciels de Dubaï.



Ils préfèrent être tranquilles dans le Massif central, " conclut Ferdinand Martinet.



Le tourisme va devoir vite prendre le pouls de ces nouvelles générations et devoir se réinventer...