Chine coronavirus : Air France prolonge la suspension de ses vols jusqu'au 15 mars 2020

Air France prolonge la suspension de l'ensemble de ses vols à destination de Shanghai et Pékin jusqu'au 15 mars 2020 inclus en raison de l'épidémie de coronavirus.



Initialement la compagnie avait pris la décision de suspendre le 30 janvier 2020 l'ensemble de ses vols à destination de ces deux villes jusqu'au 9 février 2020.



A compter du 16 mars 2020, en fonction de l'évolution de la situation, Air France et KLM prévoient de reprendre progressivement les opérations de/vers Shanghai et Pékin en assurant en alternance un vol quotidien vers chaque destination.