Chômage partiel : "Une très mauvaise surprise et un mauvais calcul de la part du Gouvernement" selon Lionel Rabiet (EDV)

TourMaG.com - Quel regard portez-vous sur les groupes constitués sur internet comme CDMV (Comité de défense des métiers du voyage) ou encore Respire, le tourisme de demain ?



Lionel Rabiet : J'observe et je participe à tous ces groupes sur les réseaux sociaux. Je suis très impressionné par leur capacité à rassembler et animer une part très importante de la profession.



Nous y lisons beaucoup d’appels à l’aide, voire de détresse.



Ces messages sont utiles puisqu'ils permettent de rappeler aux politiques les risques qui pèsent sur nos entreprises et emplois, faute d'aides suffisantes.



Après, je pense qu'à côté de ces actions, nous devons aussi nous mobiliser pour faire comprendre que nous sommes une profession d'avenir et non une espèce en danger vouée à disparaître.



Il ne suffit pas de le dire, il faut l'expliquer, le démontrer car cette vérité n'est pas forcément évidente pour tout le monde en dehors de notre microcosme.



Je crois que si nous y arrivons, nous aurons beaucoup plus de soutien et de support, des politiques et des médias. Et nous en aurons besoin sur le long terme.



TourMaG.com - Comment voulez-vous expliquer qu'être agent de voyage cela peut être un métier d'avenir ?



Lionel Rabiet : Je suis convaincu que la consommation de voyages "loisirs" reviendra à un niveau similaire à ce qu'elle était avant la covid.



Mais le voyage "insouciant" pour ne pas dire "inconscient", celui qu'on achète de façon impulsive sans trop se préoccuper des prestataires à qui on fait appel, des garanties que l'on peut avoir avant le voyage et sur place, des conséquences potentiellement néfastes sur l'impact écologique et social, ce "voyage insouciant" a du plomb dans l'aile.



Et c'est tant mieux car qui mieux que les professionnels du tourisme peuvent répondre aux nouvelles attentes des voyageurs en terme de confiance, de sécurité et de responsabilité sociale et environnementale ?



Nous devons faire comprendre aux médias et aux politiques que notre précarité actuelle est conjoncturelle.



Et que l'avenir doit s'écrire avec nos entreprises, pas uniquement pour "sauver l'emploi" même si c'est important mais parce que la transition vers le tourisme confiant et responsable, celle que les citoyens attendent plus que jamais, a besoin des agents de voyage.



TourMaG.com - L'agent de voyages est avant tout une profession de solution, c'est votre message ?



Lionel Rabiet : Le voyageur de demain sera en recherche de plus de confiance, de sécurité et veut contribuer positivement pour la planète



Nous répondons à ces attentes : la confiance est assurée par nos garanties financières et le lien humain.



Nous apportons aussi la sécurité avec notre devoir d'assistance et les assurances dont nous disposons qui nous permettent de régler les problèmes à destination. Enfin, je crois aussi que nous pouvons être les vecteurs d'un tourisme beaucoup plus responsable.



Il existe des associations qui regroupent des acteurs du tourisme comme ATR (Agir pour un Tourisme Responsable) qui porte cette vision. Ils auraient toute leur place dans le plan de relance de l'économie.



Certes nous devons alerter les pouvoirs publics sur la situation que nous vivons, mais nous devons aussi porter une vision d'avenir, pour que le gouvernement ait encore plus envie de nous soutenir sur le long terme.