Civitatis signe un partenariat avec le Cediv Travel

"Ce nouvel accord confirme notre volonté de devenir un partenaire incontournable sur le marché français et nous sommes fiers de pouvoir compter sur CEDIV TRAVEL pour renforcer notre position"

Dans le cadre de son expansion en France, Civitatis, la plateforme B2B2C de réservation d’expériences touristiques, annonce son partenariat avec le CEDIV TRAVEL.La signature de cet accord a eu lieu le vendredi 28 juin lors du congrès des Entreprises du Voyage à Val d'Isère.Le réseau piloté par Adriana Minchella , rassemble plus de 230 agences de voyages à travers la France et l’Outre Mer.Cet accord permettra aux membres de CEDIV TRAVEL d'accéder à une gamme de plus de 92 000 activités, visites guidées, excursions et transferts à leurs clients., a déclaré Alberto Gutiérrez , PDG et fondateur de Civitatis.