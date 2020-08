Classement hôtels : la durée de validité prorogée jusqu'au 1er mai 2021

Le Gouvernement a décidé de proroger la durée de validité des classements de certaines hébergements touristiques et offices de tourisme jusqu'au 1er mai 2021 compte tenu de la situation liée à la pandémie de covid-19.



En application du décret n° 2020-1070 du 18 août 2020 relatif à la prorogation de certains classements, les classements des terrains de camping, des résidences de tourisme, des parcs résidentiels de loisirs, des meublés de tourisme et des villages de vacances qui devaient cesser leurs effets entre le 12 mars 2020 et le 30 avril 2021 sont prorogés jusqu'au 1er mai 2021.



Concernant les classements des hôtels qui doivent cesser leurs effets entre le 12 mars 2020 et le 30 avril 2021, un autre décret spécifique et ayant le même effet sera publié prochainement au Journal Officiel.



En conséquence, les hôtels, terrains de campings, parcs résidentiels de loisirs, résidences de tourisme et villages de vacances concernés sont dispensés de la démarche de renouvellement de leur classement jusqu’à nouvel ordre. Ils seront contactés en temps utile.