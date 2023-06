Classement : le transport aérien occidental à la traîne

Le premier classement est celui de la qualité générale des transporteurs. Les 10 premiers sont dans la zone Asie/Pacifique. On peut les citer dans l’ordre où ils ressortent du classement sans vouloir attribuer trop d’importance au quantième de leur position. Ce sont Air New Zealand, Qatar Airways, Etihad Airways, Korean Air, Singapore Airlines, Qantas, Virgin Australia, EVA Air, Cathay Pacific et Emirates.Aucune compagnie européenne ou Nord-Américaine dans cette liste. Pour trouver les opérateurs occidentaux, il faut aller dans la deuxième partie pour rencontrer 4 européens : Lufthansa, SAS, TAP et British Airways, 3 américains : Delta Air Lines, Air Canada et Jet Blue, et 3 asiatiques : All Nippon Airways, Japan Airlines et Vietnam Airlines.Les critères de ponctualité n’affichent de leur côté aucun transporteur européen. Dans les 10 meilleurs on trouve curieusement 2 sud-américains :4 opérateurs du continent asiatique : All Nippon Airways, Japan Airlines, Emirates et Qatar Airways et tout de même les trois mastodontes américains : Delta Airlines, United Arlines et American Airlines.Et pour finir les 5 pires compagnies quant au volume et au traitement des annulations sont 2 européennes :et 3 du Pacifique : Air New Zealand, Qantas et Virgin Australia.