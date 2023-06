L’anticipation, valeur fondamentale du transport aérien

Pourquoi les motoristes prennent-ils de tels risques ? Après tout, les moteurs d’ancienne génération marchent très bien et leur production en grande série pourrait s’avérer très rentable alors que les considérables frais de recherche peuvent déboucher sur un échec.



Et des échecs, le transport aérien et les constructeurs en ont connu. Faut-il rappeler que la firme Boeing a failli déposer son bilan lorsqu’elle s’est lancée dans la construction du fameux Boeing 747 ?



Les investissements étaient considérables et les clients ne se sont pas précipités car les compagnies étaient alors équipées avec des Boeing 707 et Douglas DC8 qui leur convenaient très bien. Deux des plus grands constructeurs américains : Loockheed et McDonell Douglas ont dû abandonner la fabrication d'appareils civils alors qu’ils avaient créé les magnifiques triréacteurs DC10, MD 11 et L1011 Tristar.

Plus près de nous, Airbus a subi de sérieux échecs avec l'A340 voire même avec l'A380.



En fait le transport aérien est sans arrêt dans la course à sa propre amélioration et ce dans tous les domaines. Il en va de sa survie et tous les acteurs de la chaîne en sont bien conscients.



Les constructeurs doivent en permanence concevoir des machines dont ils ne savent même pas si elles trouveront leur marché et les transporteurs doivent passer leurs commandes d’avion plusieurs années avent de les recevoir. Or pendant le temps de conception ou celui de la livraison, il peut se passer beaucoup d’évènements imprévus.



On peut songer aux aléas diplomatiques qui peuvent faire varier considérablement le coût des sources d’approvisionnement ou même à la dernière pandémie dont beaucoup pensaient que le transport aérien ne s’en relèverait pas.