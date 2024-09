Combinez les Blue Cities pour des possibilités de voyages illimitées



Correspondances fluides et rapides à New York (JFK) et Boston.





Cet hiver, JetBlue opérera 2 vols quotidiens au départ de Paris CDG vers, respectivement Boston et New York. L’occasion de faire un City-Break hivernal dans l’une de ces deux villes, avant de re-décoller vers l’une des



Grâce à des comptoirs de douane exclusivement réservés à JetBlue à l’aéroport JFK de New York (Terminal 5) et à Boston (Terminal 3), les arrivées et les correspondances se déroulent rapidement. Prévoyez un temps de correspondance minimum de 2 heures pour les vols internationaux (Amérique Latine ou Caraïbes) et de 1h45 pour les vols domestiques.

5 destinations JetBlue ensoleillées qui connectent en moins de 4h depuis Paris via New York et Boston

Orlando, Floride

• Départ de JFK à 18h30

• Départ de Boston à 18h59



Fort Lauderdale, Floride

• Départ de JFK à 18h45

• Départ de Boston à 19h20



Las Vegas, Nevada

• Départ de JFK à 18h00

• Départ de Boston à 19h31



Los Angeles

• Départ de JFK à 2àh30

• Départ de Boston à 20h00





Participez au webinaire JetBlue en collaboration avec Toundra et Taste the Apple et découvrez comment combiner New York et la Floride.

participer à un webinaire dédié aux agents de voyages pour découvrir comment créer des voyages alliant le charme de New York et le soleil de la Floride. Lors de cette session, nous partagerons des idées d'itinéraires, des astuces pour mettre en valeur ces deux destinations incontournables et des conseils pratiques pour offrir à vos clients des séjours inoubliables. Venez vous inspirer et enrichir vos offres avec des voyages sur mesure qui combinent la magie de la Grosse Pomme et les plages de rêve de la Floride.



Inscrivez-vous vite, et à bientôt en ligne !

