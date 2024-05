Comment Explore-grandest.com accélère la vente en direct des acteurs touristiques ?

Le déploiement de la plateforme Explore Grand Est s’est inscrit dès son lancement dans une vision centrée client. Des outils d’analyse comportementale et de web analytique ont été implémentés sur le site afin de piloter toutes les décisions stratégiques, technologiques et marketing par la donnée.

Un process qui permet notamment aux équipes de partir des recherches et demandes des clientèles, d’identifier les offres du territoire en phase avec ces attentes, de créer des contenus (interfaces, textes, visuels…) adaptés, d’activer les leviers marketing pertinents et d’ajuster les dispositifs grâce à l’analyse des performances.



Aujourd’hui, grâce au suivi et à l’analyse en continu des données clients, la plateforme s’inscrit dans une évolution constante pour répondre aux évolutions des usages des consommateurs et à l’optimisation du taux de conversion.



Placer la donnée au cœur du projet, garder une vision centrée client et déployer un outil flexible et agile ont permis de faire évoluer l’expérience utilisateur (UX/UI) de la plateforme Explore Grand Est pour en faire un véritable levier commercial au service des acteurs touristiques du territoire.

La refonte de la page produit (suite à l’analyse comportementale des utilisateurs du site réalisée avec Contentsquare) a par exemple permis de faire progresser de 22% les intentions d’achat générées.