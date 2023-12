Comment RateHawk booste votre activité

Être agent de voyage relève parfois de l’exploit. Entre les turbulences de ces dernières années, les incertitudes économiques et les préférences changeantes des voyageurs, les professionnels du voyage ont souvent été confrontés à de multiples obstacles. Ils doivent rapidement s’adapter à ces réalités et, parfois, même accomplir l'impossible, démontrant ainsi qu’ils sont des super agents possédant véritablement des superpouvoirs. Pour y parvenir, ils se sont dotés d’un super outil : la plateforme RateHawk.



Fondée en 2016, RateHawk a gagné la confiance de plus 55 000 professionnels du voyage dans plus de 220 pays. Lancée en France en 2018, elle réunit aujourd’hui plus de 2 600 agents de voyage, agences, réseaux et TMC. On vous explique pourquoi.



Un outil multifonctionnel



Outre les hôtels, RateHawk propose également la vente de

RateHawk est une plateforme tout-en-un qui offre tous types de prestations liées au voyage sur un seul système. Franck Hoimian, country manager France de RateHawk, explique : « Notre atout majeur est certainement notre vaste offre d'hébergement : avec plus de 2,2 millions d’options , RateHawk possède l’un des plus importants inventaires du marché. Ce qui nous distingue des autres entreprises du secteur, c’est le fait d’avoir constitué notre offre à partir de plus de 210 grossistes et 83 000 hôtels en contrat direct, connectés à notre extranet, ce qui nous permet de proposer plus de 20 milliards de tarifs par jour ! Cette approche nous donne également la possibilité d’offrir à nos partenaires la plus vaste gamme d’hébergements possible à des prix défiant toute concurrence. Nous avons par ailleurs dû largement investir dans les technologies et les algorithmes afin d’améliorer la recherche et la correspondance d’hôtels, pour que les contenus, tarifs, conditions d’annulation et autres données soient des plus précis, garantissant ainsi le bon déroulement de la procédure de réservation. »Outre les hôtels, RateHawk propose également la vente de billets d’avion de plus de 350 compagnies aériennes, dont 150 compagnies low-cost, mais aussi les transferts dans plus de 150 pays. RateHawk représente un gain de temps précieux, puisque les principaux services peuvent être réservés depuis un système unique. Il est donc inutile d’avoir recours à plusieurs plateformes.

Des modalités de paiement et un système de commission flexibles



Virement bancaire, carte de débit ou crédit, ou en envoyant un lien de paiement directement à leurs clients pour finaliser la réservation.Sur la base d’un tarif net, RateHawk offre à ses partenaires l’option de paramétrer leur commission en toute transparence.

Un programme de fidélité En rejoignant RateHawk, les professionnels du voyage sont automatiquement inscrits au programme de fidélité, qui leur permet d’économiser 4 % sur le montant de leurs réservations sous forme de points. Un point collecté est égal à 1 euro. Les points de fidélité permettent de régler les futures réservations partiellement ou intégralement.



Un service de pre-check Soucieux d’améliorer la fiabilité des services et de donner davantage de contrôle aux agents de voyage sur les réservations, RateHawk propose un service de pre-check. Ainsi chaque réservation est vérifiée manuellement en amont : un bon moyen de prévenir les mauvaises surprises à l’arrivée et qui a aussi l’avantage de rassurer l’agent de voyages. Lorsqu’une réservation a fait l’objet d’un pre-check, elle est marquée d’une icône sur la page des commandes.



Une application mobile



L’appli propose de nombreuses fonctionnalités disponibles sur la version desktop, comme la réservation d’hôtels, de vols et de transferts, la gestion des commandes, la possibilité de contacter le Support, etc. Elle est disponible gratuitement sur Android et iOS.

RateHawk a introduit son application mobile professionnelle en 2020 suite à la pandémie du Covid-19 et à l’expansion de l’ère du numérique. Ainsi comme l’explique Franck Hoimian : "Nous savons à quel point les technologies mobiles font partie intégrante de nombreux aspects de la vie quotidienne. C’est pourquoi nous avons jugé nécessaire d’équiper les professionnels d’outils mobiles en vue de gérer leur activité et satisfaire leur clientèle depuis leur smartphone. C’était notre vision des choses en 2020, lorsque nous avons commencé à développer l’appli. Au fil des années, notre idée initiale s'est révélée être la bonne : aujourd'hui, nous comptons plus de 58 000 téléchargements dans le monde entier."L’appli propose de nombreuses fonctionnalités disponibles sur la version desktop, comme la réservation d’hôtels, de vols et de transferts, la gestion des commandes, la possibilité de contacter le Support, etc. Elle est disponible gratuitement sur Android et iOS.

Une équipe francophone à l’écoute RateHawk met un point d’honneur à fournir une assistance d’exception à ses partenaires français. Une équipe francophone est disponible durant les heures de bureau afin de répondre aux besoins des agents et leur proposer une aide de qualité. En cas d’urgence, un service multilingue reste néanmoins disponible 24 h/24, 7 j/7. « RateHawk est en constante quête de données sur les performances de ses services, et a recours au Customer Satisfaction Index (index de satisfaction client) ou au Customer Effort Score (Score d’effort client) pour gérer sa relation client. Et ces indicateurs ont révélé des retours positifs trimestre après trimestre », déclare Franck Hoimian.



Une équipe commerciale française L’équipe commerciale de RateHawk s’est étoffée et compte aujourd’hui 8 personnes (Sales & Account Managers), pour couvrir l’ensemble du pays. Franck Hoimian ajoute : « Je suis très fier de chacun de mes collaborateurs. Ce sont tous des grands professionnels possédant une solide expérience du secteur du voyage. Chacun travaille d’arrache-pied afin de garantir une excellente prise en charge de nos partenaires, et ce, dès le début de la collaboration. Ils proposent également l’aide et les conseils nécessaires à la croissance de nos super agents ». Chaque partenaire dispose d’un responsable commercial dédié dont la mission est de l’amener à se familiariser avec la plateforme, à ajuster les paramètres de son contrat et de l'assister pour toute question d’ordre financier.



Site web :





Email : france@ratehawk.com Site web : www.ratehawk.com

