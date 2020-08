Comment économiser sur vos frais de voyage ?

Qui n’a jamais eu des envies de voyage ? Nous souhaitons tous partir un jour, découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures, que ce soit pour quelques jours ou quelques mois. Mais voilà, voyager ne vient pas sans dépenses, et l’on se restreint souvent pour des raisons financières. Pourtant, avec les bons préparatifs et les bonnes astuces, on peut réduire les frais de voyage et se permettre de partir à l’autre bout du monde sans y laisser toutes ses économies ! Voici donc quelques conseils pour économiser durant vos voyages tout en profitant au mieux de ce que vos destinations ont à vous offrir.

Les frais de stationnement

Vous pouvez économiser des frais de voyage conséquents sur les parkings d'aéroport, par exemple, en choisissant de garer votre voiture dans des parkings à proximité, qui coûtent bien moins cher et vous épargneront une sacrée somme d'argent.



Si l’on prend l’exemple du

Le site Parkos est un excellent moyen de rechercher des parkings sûrs, à prix abordables, dans les alentours de l'aéroport de Lyon. Il précise également s'il y a un service de navette permettant un accès facile à l'aéroport depuis le parking (ce qui n'est pas négligeable lorsque l'on voyage avec une valise !).



Sur une semaine de parking, vous pouvez économiser jusqu'à 30 % en choisissant un parking extérieur, plutôt que le parking aéroportuaire, tout en conservant votre voiture dans un endroit sécurisé. La meilleure façon d'économiser est de faire des recherches sur votre lieu de destination, mais également sur votre lieu de départ.

La réservation en avance Ne réservez pas vos billets la veille pour le lendemain !

S’il est parfois possible de trouver des billets à prix cassés le jour du départ, il vaut toujours mieux s’y prendre bien à l’avance, afin d’être certain d’avoir des places, et des places à prix raisonnables.

Cela vaut pour tous vos titres de transport (avion, train, bus, etc.) mais également pour les hôtels, gîtes, chambres chez l’habitant ou encore les auberges de jeunesse.

L’hébergement Selon vos critères de confort, vous avez le choix entre de multiples modes d’hébergement. Mais entre l’hôtel 4 étoiles et la chambre chez l’habitant, vous constaterez bien vite qu’il y a une très nette différence de prix ! N’hésitez pas à rechercher des solutions moins onéreuses que l’hôtel, comme les auberges de jeunesse par exemple.

Le couchsurfing est également un excellent moyen de réduire ses frais de voyage… puisqu’il vous permet de loger gratuitement chez l’habitant ! Et en plus, vous pourrez rencontrer des locaux, généralement très ouverts et heureux de vous faire découvrir les environs.

Les voyages à plusieurs Eh oui ! Voyager accompagné vous permettra de partager certains frais, notamment pour les hébergements ou les trajets spéciaux tels que les traversées en bateau, si vous souhaitez explorer des îles par exemple.

Si vous partez seul, gardez l’esprit ouvert. Vous pourrez peut-être rencontrer de futurs compagnons de voyage avec qui vous pourriez partager la note d’hôtel !

