Comment utiliser Midjourney ? Conseils et astuces

Pour faire fonctionner Midjourney, il faut utiliser un prompt. Midjourney est un générateur d’image par IA. Il base donc son travail sur les données qui lui sont préalablement fournies.



Pour faire une demande à Midjourney, vous devez donc rédiger un prompt correspondant aux consignes que vous souhaitez que le logiciel suive pour la création de votre image. Pour cela, vous devez rédiger votre prompt en anglais, car le logiciel montre quelques difficultés à comprendre efficacement les autres langues.



Plus vous donnez de détails à votre prompt, plus vous guiderez l’outil dans la génération de l’image souhaitée. De plus, certains points sont à souligner pour une compréhension efficace.



Par exemple, Midjourney ne comprend pas l’exclusion. Cela signifie par exemple que si vous demandez “un vélo sans roues”, il est peu probable que vous obteniez l’image souhaitée. Orientez vous davantage vers des descriptions inclusives.



Vous pouvez ensuite orienter le style de d’images grâce à des références à des artistes. Par exemple, vous pouvez demander un paysage côtier dans le style du peintre Pablo Picasso.



Vous devez choisir le sujet principal de l’image, l’environnement, l’éclairage, l’angle, bref, tout ce qui pourrait être choisi dans une photo traditionnelle.



Les petits détails font la différence, alors n’hésitez pas à être le plus précis possible, tout en restant très concret.



Enfin, dans le salon Discord, lorsque vous créer des images, tapez la commande "imagine" précédée d’un slash : /imagine. Ajoutez ensuite votre prompt et lancez la création.