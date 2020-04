Commissionnement, compagnies aériennes, scénarios de sortie de crise... Les 12 travaux des pros du tourisme

D'autant que le dé-confinement est sujet à de nombreuses rumeurs, avec parfois la date du 4 mai 2020 annoncée, comme des plus lointaines. Personne ne sait mais tout le monde se prononce.



Il est aussi un autre sujet qui commence à délier quelques langues et alimenter les spéculations : les commissionnements des TO.



Ces derniers, en proie à une situation financière plus qu'inquiétante, ont tout fait pour limiter les sorties d'argent, à commencer par l'instauration des reports. Un premier succès qui pourrait leur donner des ailes.



Si nous en croyons un responsable de réseau, "un nouveau front s'ouvre du côté des tour-opérateurs. L'idée saugrenue leur est venue de ne pas commissionner les voyages reportés! "



Cette rumeur a été formellement démentie par les deux présidents des EDV et du SETO. Et qu'auraient à y gagner les producteurs ?



Tout simplement, une maîtrise nouvelle de la trésorerie. Si vous voulez être commissionnés, payez-nous les voyages tout de suite et même ceux qui partent dans un an.



" Aujourd'hui le principe qui doit nous guider dans nos actions et nos réflexions, est celui de la solidarité, " balaye d'un revers de la main Jean-Pierre Mas.



En résumé, il est nécessaire de faire équipe commune pour remporter cette guerre, en commençant par la distribution.



Pour le SETO, le son de cloche est quasiment le même.



" Parler de commissionnement est anachronique, alors que personne ne sait de quoi sera fait le monde de demain. La solidarité vient par le dialogue.



Après ce que vous avez entendu, c'est peut-être tout simplement un TO qui s'interroge sur le modèle de demain, " se projette René-Marc Chikli.



Petit à petit, les regards se portent sur un avenir qui pourrait remodeler fortement l'industrie, à commencer par ses relations BtoB.