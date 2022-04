Communes touristiques : la tentation de la privatisation

Habituellement sous la tutelle des collectivités locales, les O.G.D (Organisme de Gestion de Destination) font leurs comptes à l’aune des crises successives.



Des crises qui depuis plusieurs années, s’inscrivent dans la durée : pandémie de Coronavirus, dérèglement climatique, conflit russo-ukrainien...



Au-delà de l’effroi et de l’émoi face au drame des populations civiles, on peut spéculer sur l’insécurité économique qui se profile, le ralentissement drastique voire l’arrêt de certains flux touristiques, dont les spécialistes décrivent les conséquences destructrices mais que les acteurs du tourisme n’anticipent pas encore à moyen terme.



Tout cela amplifie aussi le repli des clientèles touristiques confrontées aux difficultés des conséquences négatives sur les budgets familiaux.



De graves incertitudes continuent de planer sur les destinations touristiques françaises qui ne cessent d’amplifier leurs actions pour atténuer les effets d’un fort ralentissement économique et d’une perspective inflationniste déjà engagée.



Le management des destinations touristiques est devenu, au fil des années, un métier complexe et très souvent coûteux pour les collectivités. Le plus grand nombre de destinations touristiques a quitté la seule gestion de l’accueil et de la communication pour prendre en compte diverses activités souvent lourdes à gérer.



Cela s’apparente souvent à la gestion d’une entreprise à part entière mais avec une gestion administrative et financière particulière. Dans ce climat délétère qui contraint les collectivités à une grande rigueur budgétaire, deux destinations françaises de montagne viennent de franchir un pas important.