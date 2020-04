Compagnie des Alpes : chiffre d'affaires en retrait de 5,6% au premier semestre

Compte tenu de la crise liée à l'épidémie de coronavirus, La Compagnie des Alpes a dû fermer prématurément l’ensemble de ses domaines skiables ainsi que ses quelques parcs de loisirs. Ces mesures ont pesé sur les résultats du 1er semestre 2019-2020.



Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe pour le premier semestre de l’exercice 2019/2020 s’établit ainsi à 470,5 M€, en contraction de 5,6% (soit -6,2 à périmètre comparable) par rapport au premier semestre de l’exercice précédent.



Le chiffre d’affaires des Domaines skiables pour la période atteint 350,2 M€ et connaît, du fait de la fermeture anticipée des domaines le 14 mars dernier, une baisse sensible de 9,0% par rapport au premier semestre de l’exercice précédent.



La fermeture anticipée des domaines a amputé le chiffre d’affaires du deuxième trimestre de deux semaines et demie. La période s'affiche en diminution de 39,9 M€, soit -12,1%, par rapport à la même période de l’exercice précédent.



L'activité parc de loisirs, s'inscrit en progression au premier semestre de l’exercice 2019/2020 de +7,2%, à périmètre comparable par rapport à la même période de l’exercice précédent.



Sur le seul deuxième trimestre malgré la fermeture anticipée et une activité tronquée, le chiffre d'affaires est à "un niveau légèrement inférieur à celui de la même période de l’exercice précédent " à 22,7 M€.



Enfin le chiffre d’affaires des Holdings et Supports est en baisse de 15,9% et s’établit à 17,2 M€. Le confinement des personnes en France et en Europe a notamment affecté les activités de Travelfactory et des agences immobilières sur la fin du semestre.