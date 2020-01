Comparateur : Omio se lance aux États-Unis et au Canada

La start-up allemande Omio (ex-GoEuro) se déploie aux Etats-Unis et au Canada.



Après l'Europe, la plateforme de réservation de train, bus et vol permet à ses utilisateurs, via le site web ou l’application, de comparer les prix, les horaires, la durée et d’autres variables pour des milliers d’itinéraires sur ces deux marchés.



" Omio proposera plus de 23 000 lignes de train et de cars, ainsi que des vols, en partenariat avec les principaux fournisseurs de transport, dont Amtrak, VIA Rail Canada, Delta Airlines, United Airlines, OurBus et Academy. Des itinéraires avec d’autres partenaires seront annoncés au cours des prochains mois ", précise le groupe dans un communiqué.



La plateforme est actuellement disponible en 21 langues et compte en moyenne 27 millions d’utilisateurs par mois, provenant de plus de 120 pays.



Les utilisateurs américains et canadiens voyageant en Europe représentent 10% de la clientèle.