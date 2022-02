Conflit Ukraine : vers une mise en sommeil du tourisme spatial ?

De nombreux programmes sont en effet en cours avec la Russie comme par exemple la United Launch Alliance (ULA), qui utilise des moteurs RD-180 de fabrication russe pour sa fusée Atlas V qui envoie de nombreuses missions dans l’espace chaque année où la fusée Antares de Northrop Grumman dont le premier étage de fabrication ukrainienne est propulsé par deux moteurs RD-181 de fabrication russe, ou encore la collaboration et les prochains lancements de Space Adventures qui envoie ses touristes de l’espace à bord de Soyouz pour rejoindre la station spatiale internationale (ISS).



Quand la Russie suspend les lancements depuis le cosmodrome de Kourou expliquant qu'il s'agit d'une réaction aux sanctions de l'Union européenne à l'encontre de Moscou, l’avenir du spatial et du tourisme spatial semblent compromis ou du moins promis à de très sérieuses perturbations.



Il est clair que les conséquences du conflit ukrainien et les sanctions économiques prises à l’égard des russes dans le domaine Spatial impliqueront sinon un arrêt, du moins une ‘’mise en sommeil’’ du Programme Spatial.



Espérons que cette ‘’mise en sommeil’’ soit la plus courte possible et que notre Terre retrouve rapidement ses esprits.



Une pensée pour le peuple Ukrainien : « C'est quand on n'a plus d'espoir qu'il ne faut désespérer de rien ». Courage !