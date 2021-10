La course au tourisme spatial déjà perdue pour l’Europe ?

Inspiration4 nous met devant le fait accompli

se lancer dans l'aventure d'une autonomie en matière de vols habités

Successivement, nous avons assisté aux vols de Virgin Galactic, Blue Origin et Space X. Quels enseignements pouvons-nous aujourd'hui en tirer ?Sur le plan médiatique, ces vols ont connu un grand succès au niveau mondial et en termes d’audimat, faisant entrer comme un phénomène acquis et reconnude "Monsieur et Madame tout le monde".Sur le plan technique, succès également. Tout s’est passé conformément aux prévisions sauf quelques petits problèmes commeet donc de l'espace aérien dédié à la mission ou les dysfonctionnements des toilettes de la capsule Dragon de Space X.Sur le plan géopolitique, déjà perdue pour l’Europe et donc la France. L’Europe est totalement distancée par les Etats-Unis et la Russie, mais aussi par la Chine, l’Inde et les sociétés privées.Comme l’avoue Didier Schmitt, responsable de la stratégie de l'exploration humaine et robotique à l'ESA : "" et pour le moment il n’est toujours pas dans le rôle de l'ESA de "".Enfin, sur le plan de la concurrence, il n’y a pas photo, et force est de constater