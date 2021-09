SpaceX : Inspiration4, le véritable envol du Tourisme Spatial

Comme l’écrit Rémy Decourt sur le site Futura science : « SpaceX pourrait bien relancer le tourisme spatial. Le vrai. Celui qui, de 2001 à 2009, a permis à sept touristes fortunés d'embarquer à bord de capsules Soyouz à destination de la Station spatiale internationale ».



En effet, ce voyage est vraiment le premier véritable voyage spatial, car non seulement les passagers au nombre de quatre ne sont pas des cosmonautes professionnels, mais ils seront à plus de 500 kms de la terre, bien au-delà de la station spatiale (400 kms), et restant en orbite autour de la terre pendant au moins trois jours à une vitesse de 28.000 km/h.



Cerise sur le gâteau, la capsule Dragon (8m de haut, 4m de diamètre) ne s’arrimant pas à l’ISS, Space X a modifié son système d’arrimage pour le remplacer par un immense dôme en verre pour offrir aux passagers une vue à 360° sur le vide spatial.



Rappelons que cette mission est entièrement automatisée et pilotée depuis le sol. Néanmoins les quatre astronautes, Jared Isaacman - Hayley Arceneaux - Chris Sembroski - Sian Proctor, ont été formés par SpaceX pour pouvoir prendre le contrôle de la cabine en cas de situation d'urgence. Ces quatre astronautes ont d’ailleurs subi un entrainement d’environ six mois, comprenant entre autres : des passages en centrifugeuse pour se tester et se former aux effets de la force G, des vols en jet, des vols paraboliques pour s’initier à l’apesanteur.



On est donc loin de la préparation de quelques jours des vols Virgin Galactic et Blue Origin.