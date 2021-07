Tourisme spatial : Plus Haut, Plus loin, plus Fort le 20 juillet, pour Jeff Bezos (Amazon)

L'espace représente pour Jeff Bezos, qui a quitté le 5 juillet son poste de PDG d’Amazon, qu’il a fondé en 1994, une priorité et une potentielle source de revenus considérable.



C’est en bonne voie si l’on voit le nombre de personnes ayant participé aux enchères (6 000) et le prix atteint par ce troisième ticket.



Les propos de Christophe Bonnal, expert au CNES et Interrogé par Les Échos, vont en ce sens : « La demande est forte, mais jusqu'à présent, il n'y avait ni les taxis, ni les hôtels pour y répondre.



On compte plus d'un million de croisières de luxe par an payées plus de 50 000 dollars. Imaginer de trouver 30.000 passagers par an prêts à payer 200.000 dollars pour un voyage spatial ne paraît donc pas hors de portée ».



A quoi, j’y rajoute : « que ce n’est que le tout début… ».