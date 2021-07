Jeff Bezos, veut tracer une route vers l'espace pour les générations futures :

Dès la fin de l’année, comme annoncé Virgin va procéder à de nouveaux lancements.



Pour ce qui est de Blue Origin, il faut savoir que fusée comme capsule sont réutilisables au moins 25 fois et qu’il ne faut que 14 heures avec une équipe de 30 personnes pour mettre le lanceur sur le pas de tir, le lancer, le récupérer et le remettre sur le pas de tir en vue d’un nouveau lancement. Ce qui rend tout à fait crédible les annonces de Jeff Bezos dont l’objectif est d’ici 2022/2023 de 52 lancements par an, soit un par semaine.

Deux lancements sont prévus d’ici la fin de l’année.



Mais Jeff Bezos, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, le voyage suborbital n’étant pas pour lui une fin en soi.



Jeff Bezos étudiant à Princeton a été inspiré par les travaux du physicien Gerard O’Neill, qui a théorisé la vie et le travail de millions d’êtres humains dans l’espace, point commun qu’il a avec Elon Musk et qui a d’ailleurs été source de conflits entre les deux hommes.



C’est ainsi que depuis 2016, Bezos a confié à ses ingénieurs la mission de concevoir un lanceur lourd réutilisable, New Glenn, capable de placer 45 tonnes en orbite basse. En 2018, il a affirmé sa volonté de participer au retour de l'homme sur la Lune, « mais cette fois pour y rester » !



D’ailleurs le 9 mai 2021, Bezos a présenté son projet « Blue Moon », un grand atterrisseur pesant plus de trois tonnes à vide et quinze tonnes avec le plein de carburant, équipé d’un unique moteur. Il pourra transporter 3,6 tonnes de fret sur la surface lunaire, et 6,5 tonnes dans une version plus grande.



« L’alunisseur est développé depuis trois ans, et pourra emmener des instruments scientifiques, quatre petits "rovers’" mais aussi un futur véhicule pressurisé pour humains. C’est un véhicule incroyable, et il ira sur la Lune », a déclaré Jeff Bezos.



Le but est d’atterrir au pôle sud de la Lune, où se trouve de l’eau glacée. L’eau peut être exploitée pour produire de l’hydrogène, qui servirait ensuite de carburant explorer le système solaire. Date prévue 2024.



Comme l’a dit Bezos à sa descente de la capsule « Il s'agit de construire une route vers l'espace pour que les générations futures puissent y faire des choses incroyables ».



Acceptons-en l’augure.